Sigaraya zam geldi!

Haber: C. Kutay Aykan

Artan döviz kuru nedeniyle gelen zamlar arasına bir yenisi daha eklendi. Philip Morris grubu, paket başına 2 lira zam kararı aldı.Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Aybaş'ın verdiği bilgilere göre söz konusu gruptaki en ucuz sigara 17,50 olurken, en pahalı sigara ise 25 TL'yi gördü. Aybaş yaptığı paylaşımda "Bu gelen 2 TL ‘lik zam maliyet ve kur zammı ilerleyen günlerde ÖTV zammıda yapılacaktır" dedi.

1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ

Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

MarlboroRoll: 25.00 TL

MarlboroEdge: 19.00 TL

MarlboroTouch: 20.00 TL

Marlboro: 21.00 TL

Parliament: 21.50 TL

ParliamentMidnight Blue: 20.50 TL

Murattı: 19.00 TL

Murattı Blu: 18.00 TL

Lark: 18.00 TL

Chesterfield: 17.50 TL

L&M: 17.50 TL