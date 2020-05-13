Sigaraya zam geldi

Haber: Volkan Yılmaz

Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergiler yüzde 17 artırıldı. Yeni maktu vergi tutarı 0.4569 TL olarak açıklandı. Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 liraya çıktı. Sigarada asgari maktu vergiye ek olarak 0,4539 lira maktu vergi alınıyor. Bunların üstüne bir de KDV alınıyor. KDV ise perakende satış fiyatı üzerinden alındığı için ÖTV toplamının yüzde 15.25 ile çarpımı sonucu elde ediliyor. Sigarada vergi, satış fiyatı üzerinden alındığı için hem bu verginin üstüne eklenecek olan KDV hem yüzde 67'lik nispi vergi katıldığında 1 paket sigarada en düşük fiyat 11.6 liradan 13.6 liraya çıkacak.