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12 Aralık 2018 Çarşamba
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    • Sigarayı bırakanlara teşekkür

    Bolu'da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 40 kişiye sigarayı bıraktıkları için teşekkür belgesi verildi.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
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    Sigarayı bırakanlara teşekkür

    Haber: C.Kutay Aykan

    Bolu Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde 2018 Yılı Tütün Değerlendirme ve Sigarayı Bırakma töreni düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Sancak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, kentte bulunan hastanelerin başhekimleri, doktorlar ve sigarayı bırakarak teşekkür alacak olan 40 kamu çalışanı katıldı.

    Törende konuşan Demirkol, il sağlık müdürlüğü olarak Bolu'da bulunan sigara bırakma polikliniklerini 4'e çıkardıklarını ifade ederek, "Buralarda bulunan 5 tane sertifikalı doktorumuzla bu hizmeti en güzel şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bugün toplamda 1 yıl içerisinde yaptığımız çalışmamızda 40 arkadaşımız sigarayı bıraktı. Biz bu açtığımız yolun devam edeceğini ümit ediyoruz. İl Özel İdaresi'nde, Türk Kızılayı'nda, F Tipi yüksek güvenlikli ceza kurumunda, İl tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışan 40 arkadaşımız sigarayı bıraktı" dedi.

    Sigarayı bırakan 40 kişinin 10 yıl içinde sigara içtiklerinde harcayacakları paranın yaklaşık 2 milyon lira olacağını belirten Demirkol, "Bu arkadaşlarımız 10 yıl sigaraya para vermeyerek bir sağlıklı hayat merkezi, bir aile sağlığı merkezi inşa edecek parayı da aslında devlet olarak biriktirmiş oluyoruz. İnşallah bu 40, önümüzdeki yıl 400'leri 4 binleri görür" diye konuştu.

    Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından sigarayı bırakan kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri ve teşekkür belgesi alanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Kamu, Kurum, Kuruluşlarında, Görev

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