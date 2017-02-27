BASIN BÜLTENİ

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sigarayı Bırakma Polikliniği hizmete açıldı. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sebahat Gücük, poliklinikte, ölüme yol açabilen sigara bağımlılığına son vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Sigara kullanımı bir alışkanlık değil, hastalıktır. Ve bu hastalıkla mücadele için şeker hastalığında olduğu gibi iradenin yanı sıra tedaviye de ihtiyaç vardır. Sigara bağımlıları, Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz ilaç yardımından yararlanarak ve polikliniğimize periyodik aralıklarla kontrollere gelerek, yaşamlarını tehlikeye atan bu hastalıklarından kurtulabilirler” dedi.

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015 yılında açılan Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde Sigarayı Bırakma Polikliniği oluşturuldu. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sebahat Gücük tarafından hizmet verilen poliklinikte, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan sigara bağımlılığına son verilmesi hedefleniyor.

SİGARANIN İÇİNDE 4 BİN AYRI ZARARLI MADDE BULUNUYOR

Yrd. Doç. Dr. Gücük, Sigarayı Bırakma Polikliniği hakkında yaptığı açıklamalarda, öncelikle sigaranın zararlarını anlatarak, “Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar, nabız sayısı yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. Bunların büyük bir bölümü kanserojendir. Sigarının içinde yaklaşık 4 bin civarında zararlı maddenin olduğu bilinmektedir. Bu maddelerin en zararlılarından karbonmonoksit, amonyak örnek verilebilir ve kimyasal maddeler, sadece tek bir nefes sigarayla kan dolaşımına karışır. Bunun sonucunda zaman içinde birtakım akciğer ve diğer organlarla ilgili rahatsızlıklar başlar” dedi.

“SİGARA YASAĞI KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ KARARINI DESTEKLİYORUZ”

Yrd. Doç. Dr. Gücük, açıklamalarının devamında, şöyle konuştu: “Sigara içilen bir ortamda bulunmak ve bu havayı solumak pasif sigara kullanımı olarak ifade edilir, aktif sigara kullanımının sebep olduğu hastalıklara hemen aynı oranlarda yol açabilmektedir. Tüm bu nedenlerle Sağlık Bakanlığı’nın sigaraya karşı başlattığı mücadele çalışmalarını ve sigara yasağının genişletilmesi kararını destekliyoruz.

SİGARA BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK İÇİN İRADENİN YANI SIRA TEDAVİ DESTEĞİNE DE İHTİYAÇ VAR

Sigara içmek; bir keyif, bir alışkanlık değildir, aksinenikotin bağımlılığı bir hastalıktır. Başlamamak için irade söz konusudur; ancak bırakmada iradenin etkisi yoktur diyebiliriz. Nikotin bağımlılığı iradeyle ilgili değildir; beyin ve dış sinir sistemindeki kimyasal değişimler ve etkileri ile ilgilidir. Nasıl ki, şeker hastalığı ve yüksek kan basıncı da iradeye dayanarak tedavi edilmezse sigara tedavisi de aynı şekildedir.”

İŞTE SİGARA BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMANIN FORMÜLÜ

Açıklamalarının devamında, sigara bağımlılarına bağımlılıklarından kurtulmaları için çağrıda bulunan Yrd. Doç. Dr. Gücük, şunları söyledi: “Bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteğine çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda KETEM yanı sıra AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni açılan Sigarayı Bırakma Polikliniği’ne başvurarak ya da Bakanlığımızın ‘Alo 171 Sigara Bırakma Hattı’ aranarak destek istenebilir.

SİGARA TİRYAKİLERİNİ BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK İLAÇLAR ÜCRETSİZ

Polikliniğimiz haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı çerçevesinde uygun olan hastalara sigara bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, değerlendirmelerimizin sonuçlarına göre polikliniğimiz vasıtasıyla ücretsiz olarak verilebilmektedir.

Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Birlikte hareket ederek, ailemiz ve sevenlerimizle daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için bu haftanın bir başlangıç olmasını dilerim.”