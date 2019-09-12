Sığınmacılar birbirlerini dolandırıyor

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Ülkemizde yaşayan sığınmacıların hangi illerde ikametgah sahibiyse o illerde oturacaklar” açıklamasının ardından, ilimiz Bolu’da da sığınmacılar konusunda şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. Yaptığımız araştırma sonucunda Doğu illerinde ikametgahları bulunan bazı Suriyeli vatandaşların İstanbul’a geldiklerini ve burada kalmak için de Bolu’ya gelerek, ilimizden ikametgah alıp, bu izinle İstanbul’a yerleşmeye çalıştıklarını öğrendik. Ne var ki bu uyanık Suriyeli vatandaşların Bolu’da yaşayan sığınmacıları bu işi para karşılığı yaparak dolandırdıkları, hatta bu dolandırıcı Suriyelilerin de tespit edildiği ve adli mercilere haklarında şikayette bulunulduğu öğrenildi.

BAKIN EN ÇOK HANGİ ÜLKENİN SIĞINMACILARI VAR?

Kamuoyunda ilimizde yaşayan sığınmacıların en çok Suriye uyruklu olduğunu sanıyorduk. Fakat araştırmalarımız sonucunda ayrıca olayın da böyle olmadığı ortaya çıktı. İlimizde 5 binden fazla Iraklı sığınmacının bulunduğu, bunların çoğunluğunun da Gerede ilçesinde ikamet ettiği belirlenirken, bu ilçede bulunan Iraklı sığınmacıların deri işletmelerinde çalıştığı öğrenildi. Göç İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan istatistiklere göre yine ilimizde ikinci sırada öğrenci, turist, çalışma izni ve ikamet izni bulunan 3 bin 295 sığınmacı bulunduğu göze çarpıyor. Ayrıca ilimizde çeçici koruma izniyle yaşayan 2 bin 620 sığınmacı bulunuyor.

IRAK UYRUKLULAR BİRİNCİ SIRADA

İlimizde yaşayan sığınmacıların başında ise Irak uyruklular geliyor. 5 bin kişinin üzerinde bulunan Iraklılar, ilimizde sığınmacı kapsamında yaşayanlar arasında birinci sırada yer alırken ikinci sırada Suriyeliler, üçüncü sırada Afganlar, dördüncü sırada ise İran uyruklu sığınmacılar yer alıyor.

YAŞAM KOŞULLARINDAN DOLAYI ÜLKELERİNE GERİ DÖNÜYORLAR

Öte yandan Iraklıların birçoğunun son günlerde yaşam koşullarından dolayı Irak’a dönmeye başladıkları öğrenildi. Ucuz işçilikten bıkan bu kişilerin, 6 ayda bir bildirimde bulunmaları, izin almadan il dışına çıkamamaları ve izinsiz ülkelerine gidip gelemediklerinden dolayı rahatsız oldukları ve bu nedenle geri dönüş kararı aldıklarını yaptığımız araştırmalarda tespit ettik. İlimizde yaşayan Iraklı sığınmacılardan yüzde 10’nun son günlerde memleketlerine döndüğü de öğrenildi.

YARDIM PARALARI AVRUPA BİRLİĞİNDEN

Ülkemizde ve Bolu’da yaşayan Iraklı, Suriyeli ve Afgan sığınmacıların paralarının Avrupa Birliği tarafından ödendiği de göze çarpan başka bir detay. Sığınmacılar önce Sosyal Yardımlaşma Derneğine müracaat ediyorlar, ardından Kızılay tarafından adlarına kimlik çıkartılıyor ve Avrupa Birliği de bu sığınmacılara Kızılay üzerinden kişi başı 120 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Bu çizgide baktığımız zaman ise ilimiz Bolu’da yaşayan Suriyeli vatandaşlara devletimiz tarafından para ödendiği iddiası da çürütülmüş oldu. Sığınmacılara, Avrupa Birliği tarafından ödenen paralar sayesinde, ülkemize de döviz girdisi sağlanmış oluyor.

KİMLERE MÜLK VERİLMİYOR

Araştırmamızda son olarak ise sığınmacılara, yabancılara mülk satışı ile ilgili bilgileri elde ettik. Buna göre ilimizde yaşayan Suriyeli ve İsrailli sığınmacılara devlet politikası gereği ev, arsa almaları konusunda kesinlikle izin verilmiyor.