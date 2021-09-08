Sığınmacılarla ilgili yeni açıklama

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Son günlerin popüler ismi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sığınmacıların ülkemizden gitmesini sürekli olarak dile getiren Başkan Özcan, gazetemize vermiş olduğu özel röportajda sığınmacıları geri gönderme konusunda Türkiye devletinin bir proje oluşturması gerektiğini belirtti. Tanju Özcan, sığınmacılar konusunda izlenen politikanın yanlış yönetildiğini ve bu fikri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gelecek Partisinin Genel Başkanı ve Eski Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun verdiğini anlattı. Öte yandan atasözü ile bu konuyu özetleyen Bolu Belediye Başkanı Özcan, İstanbul Esenyurt’ta Suriyelilerin, ‘Afganları istemiyoruz’ pankartı açmasını anlatarak, “misafir misafiri istemez, ev sahibi de belli bir noktadan sonra ikisini de istemez. Bizim toplumun geldiği nokta da bu” dedi.

“DAHA KÖTÜ NOKTAYA GİTMEDEN ARTIK BİR TEDBİR ALIN”

Devletin sığınmacılar konusunda bir geri gönderme projesi oluşturması gerektiğini belirten Başkan Özcan, “Türkiye’nin bu sığınmacıları geri göndermek adına bir devlet projesi oluşturması lazım. Artık göç meselesini ‘o yarattı’, ‘o yanlış yönetti’ demek gerekmez. Yanlış yönetildiği ortada. Bu fikri, Erdoğan’a veren Davutoğlu’ydu açık söylüyorum. Uyan da Erdoğan hükümetiydi, hükümet bu durumu yanlış yönetti. Bunu artık Türkiye’de herkes biliyor, Erdoğan’ı çok seven vatandaşlarımıza saygı duyuyorum ama onlarda biliyor. Ama artık bizimkilere de şunu söylüyorum muhalefete, tamam o yanlış yönetti, bu noktaya getirdi, daha kötüye doğru gidiyor. 1-Daha kötü noktaya gitmeden artık bir tedbir alın. Ben vatandaşa demiyorum ki elinize sopa alın gönderin, kolluk kuvvetleri böyle yapsın demiyorum ki tam tersi vatandaşa diyorum ki ‘tahriklere kapılmayın’. Burada devlet politika oluşturur, 1-Vatandaşlık bekleyenler var. Bolu’dakilerin çoğu Iraklı, bunlar niye bekliyor savaş mı var Irakta? Bizim iş adamları yatırım yapıyor oralara. Vatandaşlık vermeyeceğim diyerek başlanmalı dedim, bizim genel başkana da hükümete de çağrıda bulundum. Vatandaşlık beklentisi yaratıyor Nagehan Alçı gibi kalemler. 2-Belli bir süre koyarsın ben sizi 3 yıl içerisinde sizi göndereceğim dersin. Hatta Esad ile de konuşacaksın. Diyeceksin ki, ‘bak ben bunları geri gönderiyorum ama korkuyorlar bunların gittikleri şehirlerde asker tutacaksın’ Esad bunu kabul eder zaten. Zaten genel af çıkarmış kabul etmek zorunda. Esad’a bu kabul ettirilir.

“9 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞU İLE EVLENDİRİLEN ADAMLARIN TÜRKİYE’YE ENTEGRE OLABİLMESİ MÜMKÜN MÜ?”

Söylemlerinden pişman olmadığını vurgulayan Tanju Özcan, “O gün söylediklerimden pişman değilim. Amaç neydi Türkiye’de bu konunun tartışılması bir devlet politikası oluşturulması. Politika yok ki şuan da açık bir emperyal projeyle karşı karşıyayız dedim. Türkiye’yi göçmen istilasına uğratacaklar, ondan sonra önce göçmenler birbiriyle çatışacak arkasından Türk halkı ile karşı karşıya getirilecek. Benim esnafımdan haraç istemeye başlayacak. Benim gencimi dışarıda darp edecek. 9 yaşında kız çocuğu ile evlendirilen adamların Türkiye’ye entegre olabilmesi mümkün mü? Bolu’dan Antalya’ya taşınan hemşerilerimiz oldu depremden sonra onlar bile daha tam Antalya’ya entegre olamadı. Kolay değil Türkiye’de şehirden şehire gittiğinde entegre olamıyorsun. Ama şunu gördüm bu süreçte ilk kez bir konuda, tepedeki yöneticileri ayırıyorum iktidar muhalefet demeden onlar birilerinden çekiniyor, ama ben benim bu söylemlerime Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Aleviler, Sünniler yani Türkiye’nin asri unsularının tamamı sahip çıktı. İlk kez bir konuda insanlar ortaklaştı” dedi.

“MÜTHİŞ RAHATSIZ OLDULAR. ÇÜNKÜ BEN PLANI ERKEN DEŞİFRE ETMİŞ OLDUM”

Sığınmacılar hakkında söylemleri sonrası ilk tepkinin FETÖ’culardan geldiğine dikkat çeken Özcan, “Bu konuyu Türkiye gündemine getirdiğim için ben görevimi yaptığımı düşünüyorum vatandaş olarak. Bu toplumu düşünen bir birey olarak. Vatandaşın kahvede konuştuğunu, kuaförde konuştuğunu, hanımlarının ev oturmasında konuştuğunu, bakkalla müşterinin ayaküstü sohbet ettiği şekliyle ben dile getirdim. Onların sözcülüğünü yaptım. Ve bu sözleri söyledikten sonra bana ırkçı diyenler olur dedim faşist diyenler olur dedim. İlk tepkiyi kim verdi? FETÖ’cular verdi. FETÖ’cular bugüne kadar bu devletin hangi hayırlı işine katkı vermiş. Müthiş rahatsız oldular. Çünkü ben planı erken deşifre etmiş oldum. Plan basit, hep yaşandı bunlar. Aynı hikayeyi kaçıncı kez yaşıyoruz. Şeyh Sait İsyanı’nı inceleyin İngiliz emperyalizmini göreceksiniz. Alevi-Sünni gerginliğini inceleyin aynı milletin unsurlarını birbirine düşüren gene Amerika, Ülkücü-Solcu diye insanlara silah veren, aynı silahlardı bunlar aynı kişiler verdi. Birbirini vurdurtan Amerika’ydı. Kürtlerle-Türkleri birbirine düşürmek için PKK denen taşeron örgütü kuran, besleyen, büyüten ve hala daha destek veren Amerika. O yetmedi FETÖ’yü kurdu devleti içten ele geçirmek için. Şimdi ki yeni politika da bu sığınmacıları Türkiye’ye toplayarak ülkeyi karıştırmak” dedi.

‘MİSAFİR MİSAFİRİ İSTEMEZ, EV SAHİBİ DE BELLİ BİR NOKTADAN SONRA İKİSİNİ DE İSTEMEZ’

İstanbul Esenyurt’ta pankart açan Suriyelileri anlatan Başkan Özcan, Ne yapıyor şimdi bu Suriyeliler? Esenyurt’ta pankart açmışlar ‘Afganları istemiyoruz’ diye. Hani bir atasözümüz var ya ‘misafir misafiri istemez, ev sahibi de belli bir noktadan sonra ikisini de istemez’ bizim toplumun geldiği noktada bu. Benim sokakta ki 4 gencimden 1’i işsiz olacak, ‘biz 40 milyar dolar harcadık, 40 milyar dolar daha harcarız’ bu şimdi bir çözüm önerisi mi? Tamam davulla zurnayla güzelce gönderelim ama nasıl göndereceğiz? Bu konuda benim fikirlerim var ama hiçbir devlet yetkilisi sen ne düşüyorsun demedi” ifadelerini kullandı.