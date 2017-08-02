Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik dönel kavşağında şüphe üzerine E.D. isimli sürücünün 14 DF 302 plakalı aracını durdurdu. Yapılan elektronik tablet denetimde aracın sigortasının geçtiği belirlendi ve durum sürücüye iletildi.

Ne var ki sürücü bu duruma itiraz ederek trafik sigorta süresinin geçmediğini elinde poliçe olduğunu belirterek, ruhsat içerisindeki poliçeyi trafik ekiplerine verdi. Yapılan araştırmada sigorta poliçesinin sahte olduğu anlaşılınca olay yerine karakol ekibi çağrıldı.

Sürücünün annesi ile oğlu olay yerinden geçen zabıta ekiplerine teslim edilerek, babaanne ile torununu evlerine gönderirken, sürücü E.D’yi ise karakol ekibiyle birlikte Bahçelievler Polis Merkezine götürüp ifadesini aldı. Sahte poliçenin araç sahibi mi? Veya sigorta şirketinin tanzim edip etmediği araştırılmaya başlandı. Olayın aydınlatılmasının ardından suçu işleyen kişi veya kişilere “Evrakta Sahtecilik” suçundan dava açılacağı öğrenildi.