Haber: Semih Baykal

İlimiz Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Kırmızıoğlu apartmanında yaşayan Narin Sigorta Aracılık hizmetleri şirketi sahibi Erkan Narin kendini asarak yaşamına son verdi. 4 yıldır evli olduğu öğrenilen Narin’in 1 ay önce İstanbul’dan ilimize geldiği öğrenildi. 37 yaşında hayatına son veren Narin’in niye intihar ettiği ise bilmiyor. Narin’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ambulansla Abat İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Narin’in karısı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.