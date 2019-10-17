Sigortacılık sektörünün durumu ele alındı

Haber: Birol Ertunç

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, Sakarya TSO Meclis Üyeleri Ayhan Akdağcı ve Mutlu Eşme, SAİK Üyesi Özgür Yılmaz, TSO Meclis Üyesi İsmail Öztürk, TSO 4. Meslek Komitesi Başkanı Vedat Aykanat ve komite üyeleri ile meslek grubunda faaliyet gösteren sigorta acenteleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, günümüz iş dünyasında risk unsuruna doğru orantılı olarak sigortacılık faaliyetlerinin de oldukça önemli hale geldiğini belirtti. Bu tür istişare toplantılarına önem verdiklerini kaydeden Başkan Ateş, sigortacılık sektörünün 2008 yılından itibaren gerek mevzuat, gerekse kurumsal yapılanma olarak önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi ve bugün lobi anlamında güçlü bir kimliğe kavuştuğunu dile getirdi. Başkan Ateş, toplantının düzenlenmesinden dolayı Oda Meclis Üyesi İsmail Öztürk ile meslek komitesi başkan ve üyelerine teşekkür ederek toplantının faydalı olmasını diledi.

Toplantının devamında TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve SAİK Başkanı Levent Korkut birer sunum yaptı. Toplantı soru cevap oturumuyla devam ederken, Başkan Türker Ateş, SAİK Başkanı Levent Korkut ve TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez’e günün anısına birer teşekkür plaketi takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 12:15