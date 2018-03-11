Haber: Ceylan Beykoz

Bilindiği üzere Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla 14/06/2005 tarihli 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmıştır. Bu bağlamda; 2018 Yılı üretiminizde yaşanabilecek olası doğal afetlere karşı ürünlerinizi teminat altına almak için % 66 ya kadar olan prim desteği ile Devlet Destekli Tarım Sigortası (TARSİM) sigorta poliçelerini yaptırmayı unutmayınız. Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü İzzet Murat; “Mevsimlerin değişkenlik gösterdiği günümüz şartlarında el emeği, göz nurumuz tarımsal ürünlerimizi sigortalatarak olası doğa olaylarına karşı önlem alarak maddi kayıpların önüne geçilebilir. Bu bağlamda devletimizde %66 gibi bir katkı sağlamaktadır. Üreticilerimizi tarım sigortasını yaptırarak emeğini ve aş’ını korumaya davet ediyorum” dedi. TARSİM’den yapılan açıklamaya göre; “Bolu İl, İlçe ve Mahallelerinde 2018 yılı TARSİM poliçe son kabul tarihleri Arpa ürünü için 14 Nisan, Buğday, Tritikale, Yulaf, Çavdar ürünü için 21 Nisan, Nohut için 24 Mayıs, mercimek 7 Nisan, Ayçiçeği 10 Haziran, Patates 18 Mayıs, Fındık 10 Mart olarak belirlenmiştir. Diğer ürünler ile ilgili son kabul tarihleri Tarsim Web sayfası üzerinde ilan edilmiştir.”