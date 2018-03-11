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11 Mart 2018 Pazar
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    • Sigortanı yaptır, AŞ’ını emeğini koru

    Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, çifçilere, Devlet Destekli Tarım Sigortası (TARSİM) sigorta poliçelerini yaptırmayı unutmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    11 Mart 2018 Pazar 08:33
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    Sigortanı yaptır, AŞ’ını emeğini koru
    Haber: Ceylan Beykoz

    Bilindiği üzere Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla 14/06/2005 tarihli 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmıştır. Bu bağlamda; 2018 Yılı üretiminizde yaşanabilecek olası doğal afetlere karşı ürünlerinizi teminat altına almak için % 66 ya kadar olan prim desteği ile Devlet Destekli Tarım Sigortası (TARSİM) sigorta poliçelerini yaptırmayı unutmayınız. Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü İzzet Murat; “Mevsimlerin değişkenlik gösterdiği günümüz şartlarında el emeği, göz nurumuz tarımsal ürünlerimizi sigortalatarak olası doğa olaylarına karşı önlem alarak maddi kayıpların önüne geçilebilir. Bu bağlamda devletimizde %66 gibi bir katkı sağlamaktadır. Üreticilerimizi tarım sigortasını yaptırarak emeğini ve aş’ını korumaya davet ediyorum” dedi. TARSİM’den yapılan açıklamaya göre; “Bolu İl, İlçe ve Mahallelerinde 2018 yılı TARSİM poliçe son kabul tarihleri Arpa ürünü için 14 Nisan, Buğday, Tritikale, Yulaf, Çavdar ürünü için 21 Nisan, Nohut için 24 Mayıs, mercimek 7 Nisan, Ayçiçeği 10 Haziran, Patates 18 Mayıs, Fındık 10 Mart olarak belirlenmiştir. Diğer ürünler ile ilgili son kabul tarihleri Tarsim Web sayfası üzerinde ilan edilmiştir.”

     

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, İl, Müdürü

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