Haber: Ceylan Beykoz

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Müftüsü Orhan Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Coşkun, KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Yılmaz, şube müdürleri okul müdürleri ve veliler katıldı. Okul Müdürü Beşir Karahasanoğlu yaptığı konuşmada “Yeniden dirilmek hem beden hem de ruh iledir. Her şeyin bu kadar ölüm koktuğu bir çağda, ince çırpınışların olduğu gizli vadilerimizde zamanın solmayan çiçeklerini büyütüyoruz. Sonsuza açılan o kapıda bekliyoruz şimdi. Evrenin hareket kaynağında eski çağlardan kalıntı taşıyoruz. Toprağın altına uzanıp yok olmak kolay değil mi? Kış ortasında güneş nasıl çıkıyorsa, biz de berrak sulardan dirilmeliyiz. Herkesin ve her şeyin uykuya daldığı bir vakitte bir ezgi döndürelim dudaklarımızda. Yeniden dirilelim. İşte buradayız. Toparlandık ve gitmiyoruz. Sesimiz, rengimiz, inancımız, umutlarımız bir.” İfadelerini kullandı. Programında akabinde hayata, vatana ve tüm güzelliklere dair şiirler seslendiren Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

