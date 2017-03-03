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03 Mart 2017 Cuma
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    • Şikayetçi olunmasına rağmen serbest

    Bolu'da 23 yaşındaki 4 aylık hamile sevgilisini döverek hastanelik eden İlker Tokuyucu emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kadının kendisini döven sevgilisinden şikayetçi olduğu belirtildi. Kararın ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesi büyük tepki uyandırdı.

    03 Mart 2017 Cuma 21:29
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    Şikayetçi olunmasına rağmen serbest

    Haber: Kasım Şahin

    Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi Nergis Sokak'ta 4 aylık hamile olan sevgilisini dövdükten sonra eve kilitlediği iddiasıyla gözaltına alınan İlker Tokuyucu emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şahsın 2007 yılında tartıştığı babasını öldürdüğü ve annesine şiddet uyguladığı belirtildi.

    KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

    Diğer yandan, olaydan sonra şikayetçi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan 4 aylık hamile Gizem Sezer ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer al. Yapılan kontrollerde vücudunda kırıklar olmadığı tespit edilen kadın,  Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Bolu'da, sevgilisinin feci şekilde döverek eve kilitlediği 4 aylık hamile 23 yaşındaki Gizem S., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

    Bolu'da, sevgilisinin feci şekilde döverek eve kilitlediği 4 aylık hamile 23 yaşındaki Gizem S., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Gizem S.'yi dövdüğü iddia edilen İ.T. gözaltına alındı.Bahçelievler Mahallesi, Nergis Sokak'ta 5 katlı apartmanda oturan Gizem S., sabah polisi arayarak sevgilisinin kendisini dövdüğünü ve 3'üncü kattaki eve kilitlediği ihbarında bulundu. Gelen polis ekibi kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Gördüğü şiddet nedeniyle sağ gözü tamamanen kapanan, yüzü şişen ve morluklar oluşan Gizem S., itfaiye erinin yardımıyla pencereden merdivenli aracın sepetine alındı. Aşağıya indirilirken gözyaşlarını tutamayan Gizem S., 112 Acil ambulansında ilk tedavisi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hamile kadının yüzünde ve kollarında darp izleri olduğu belirlendi.

    Tedavisi devam eden Gizem S.'yi döverek sabah kapıyı üzerine kilitleyip evden çıktığı ileri sürülen İ.T., polis ekipleri tarafından başka bir evde gözaltına alındı. İ.T.'nin alkollü olduğu, bu yüzden henüz ifadesinin alınmadığı belirtildi. Polisin yaptığı araştırmada 4 aylık hamile Gizem S. ile İ.T.'nin dün akşam evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İ.T.'nin alkolün de etkisiyle Gizem S.'ye şiddet uyguladığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

    BÜYÜK TEPKİ

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne az bir zaman kala Bolu’da böyle bir vahşetin yaşanması büyük tepkilere neden oldu. Kadına şiddetin hayır olduğu bugünlerde yine kadına yapılan şiddetin haftaya denk gelmesi Cumhuriyet Kadınları’nı ayağa kaldırdı. Cumhuriyet Kadınları Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman “Kadına yönelik şiddet hergeçen gün devam ediyor. Dünya Kadınlar Günü’ne az bir zaman kala Bolu’da genç bir kadına yönelik şiddet olayını basından öğrendim. Bu olayı nefretle kınıyorum. Cumhuriyet Kadınları olarak Bolu’da bir an önce Kadın Sığınma Evi’nin açılmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin bir an önce durmasını istiyoruz. Kadın bir anadır yeri geldiğinde ise bir babadır. Eli öpülesi kadınlarımıza yapılan zalimlikleri, canilikleri tüm nefretimizle kınıyoruz. Darp gören hamile kadınımıza sahip çıkıyoruz. Bolu Valisi’ni, Bolu Belediye Başkanı’nı derhal ‘Kadın Sığınma Evi’ hakkında gereken işlemleri yapmaları için göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, 23, Yaşındaki, 4, Aylık

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