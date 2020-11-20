SIKILMAK GÜZELDİR ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Küçüktüm babam bir gün eve Commodore 64 aldı. Şimdi gençler o ne ya diyecekler? Bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Commodore 64 için şimdi kullandığımız bilgisayarların büyük büyük dedesi diye biliriz. Biz cihazı kurduk oyun oynuyoruz ama ilk heves olduğu için hiç bırakmıyoruz. Yani ben sabah kalkıp onun başına oturup akşam yatana kadar oyun oynadığımı hatırlıyorum.

Tabi 12 saati aşkın oyun oynarsanız ve bilgisayarın başından oturursanız. Mutlaka birileri oğlum kapat şunu der. Yasak koyar kural koyar. Şu kadar oynayacaksın der. Ancak benim ailem öyle yapmadı. Biz dört-beş gün hiç kakmadan kardeşimle birlikte o bilgisayarla oynadık. “ çaktırmayın kardeşim küçüktü onun yerine de ben oynadım”. Beşinci günün sonunda bilgisayarın başında oturmaktan ve oyunu kazanacağım diye kendimi kasmaktan ayaklarım ve kollarım acayip derecede acımaya gözlerimde kızarıp yanmaya başladı.

Tabi babam ve annem beni uzaktan izliyorlar. Altıncı gün bilgisayarın başına geçip oyun oynamak canım istemedi. Küçük arabalarımla oynamaya başladım. Bu bizimkilerin dikkatini çekmiş beş gündür bilgisayardan ve oyundan kafasını kaldırmayan çocuk bilgisayarı bırakmış halının üzerinde küçük arabalarla oynuyor.

Babam: Hayırdır bilgisayarın ayarımı bozuldu?

Ben: Yok, baba sağlam.

Babam: Niye oynamıyorsun?

Ben: Sıkıldım ve kendimi çok kasmışım kolum açıyor dedim.

Babam: (Gülümseyerek) Gördün mü, bir şeyi dengeli yapmazsan ne oluyor?

O zaman hayatta her şeyin dengeli yapılması gerektiğini öğrenmiştim.

Şimdi düşünüyorum da eğer ailem başka çocukların aileleri gibi bana yasaklar koysaydı. Oynama deseydi. Belki canım yanmayacaktı. Ancak sıkılmayacaktım ve dengelemeyi öğrenemeyecektim. Yani ben şanslıyım hiçbir zaman evde yasak diye bir şey olmadı. Hatta anlattığım gibi her şey imkânlar ölçüsünde serbestti.

Günümüzde etrafıma bakıyorum da çocuklara “ onu yapma, bunu yapma, şu kadar saat oyun oynamalısın, şu kadar saat çalışmalısın, şunları yemelisin, şunları içmelisin” diyen eğitim adı altında yasaklar koyan çocuğun bir şeyden sıkılmasına izin vermeyen aileler görüyorum. Aman evladım sıkılmasın, üzülmesin bir yeri açımasın doğru beslensin diye ailelerin yaptığı bu tip şeyler bence çocukları olumsuz etkilemekten başka bir ise yaramıyor.

Aynı davranışı engelli çocuğu olan ailelerde yapıyor yani çocuklarının bir şeyden sıkılmasına izin vermiyorlar. Hâlbuki sıkılmak güzeldir. İnsana dengeli olmayı öğretir. En önemlisi de sıkılmak hayal gücümüz tetikler ve bizi yeni arayışlara iter. Yani çocuğunuz bir bilim insanı olup icat yapabilir. Söylesenize telefonu ve bilgisayarı icat eden adamlar sıkılmasaydı bu icatlar olur muydu?

Bakın burada yanlış anlaşılmak istemem. Tabi ki eğitim olacak, tabi ki büyükler uyaracak bunlar iyi şeyler, benim anlatmaya çalıştığım şey eğitim adı altında bir şeyleri yasaklarsanız yasaklanan her ne olursa olsun daha cazip daha çekici hale gelir. O yüzden mümkün olduğunca yasak kelimesini kullanmamaya çalışmalıyız. Benim ailemin bana yaptığı gibi bir şeylerden kendisinin sıkılmasına izin vermeliyiz yani sobada ataş yanıyorsa ve çocuğunuz o sobaya dokunmak istiyorsa bırakın dokunsun. Bırakın azcık canı yansın inanın bir daha yanan sobaya dokunacağım demeyecektir ve sizi daha dikkatli dinleyecektir.

Buradan engelli ailelerine ve yakınlarına sesleniyorum. Ne olur çocuklarınızın her şeyini yapacağım diye uğraşmayın. Engeli var diye aşırı ilgi göstermeyin. Yapabildiği şeyleri kendisinin yapmasına ve zaman zaman yaptığı şeylerden sıkılmasına izin verin. Eğer bunları yaparsanız inanın çocuğunuzun engeli ne olursa olsun siz yanında yokken bile ne yapacağını bilir ve karakter olarak çok güçlü olur. Yapılamaz denilen işleri kolaylıkla yapar geçilemez denilen engelleri kolayca geçer…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…