Sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Haber: Yasin Bilgi

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Ensar S. idaresindeki 34 TJ 3114 plakalı otomobil Bolu Dağı çıkışında önünde seyreden Şenol C. yönetimindeki 14 NA 301 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilin içinde yolcu olarak bulunan Meryem S. araç içinde sıkıştı.

Yaralı kadın, sıkıştığı yerden olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı. Meryem S. olay yerindeki müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.