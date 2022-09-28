Sıkıştığı yerden bir saatte kurtarıldı

Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul istikametinde seyreden Abdulkadir A. idaresindeki 34 DK 1435 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde Erdal A'nın kullandığı 29 AC 773 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Abdulkadir A. araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bolu ve Düzce itfaiyesince 1 saatte bulunduğu yerden kurtarılan yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.