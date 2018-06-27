Haber: Aysun Beykoz

Tabaklar Mahallesi Akbaba Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına ayağı sıkışan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveni apartmanın çatısına yetmeyince ekipler, daha uzun bir merdivenle gelmek üzere sokaktan ayrıldı. Bir süre çırpınan güvercin sıkıştığı yerden kurtularak yere indi. Bu sırada bir kedi, yere inen güvercini yakalayarak hızla uzaklaştı. Olay yerine yakın bir yerdeki bahçeye ağzındaki güvercinle kaçan kedi, vatandaşlar tarafından dakikalarca aranmasına rağmen bulunamadı.