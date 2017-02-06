ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Soruşturma evrakının incelenmesinin ardından “Sıkıyönetim Direktifi”nde 2. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in, Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak kendini gösterdiği tespit edildi.

KOMUTAN BENİM

15.07.2016 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensupları tarafından gerçekleştirilen cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs eylemlerinin ve söz konusu kalkışma eylemleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik yazışma sisteminden Bolu İl Jandarma Komutanlığına ve Bolu Tugay komutanlığına gönderilen "Sıkıyönetim Direktifi" konulu belgenin ve ekindeki listede Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak Bolu Tugay Komutanlığında görevli Tuğgeneral İsmail Güneşer'in isminin yer aldığının Cumhuriyet Başsavcılığımızca öğrenilmesi üzerine soruşturmaya geçilmiş, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçilerek sıkıyönetim komutanı olarak belirlenen Tuğgeneral İsmail Güneşer 16.07.2016 günü 34. Hudut Tugay Komutanlığının yerleşkesinde gözaltına alınmış ve hakkında arama el koyma işlemleri başlatılmıştır.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINI GÖZALTINA ALIN

15.07.2016 gecesi ilerleyen saatlerde Bolu Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in, Bolu Komando Tugayını, Bolu İl Jandarma Komutanlığını ve Düzce İl Jandarma Komutanlığını ve Tugay Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ı arayarak, gelen mesaj doğrultusunda Bolu'ya gelene kadar Vali ve Belediye Başkanının işten el çektirilmeleri, gerekirse gözaltına alınmaları, yerlerine adam bulmaları ve Bolu Emniyet Müdürünün emre alınarak, ildeki asayişin sağlanması talimatını verdiği ve bu birliklerinde mesaj ve emir doğrultusunda bir takım hareketlere geçtiği öğrenilerek soruşturma genişletilmiştir.

DARBE TALİMATINI GÜLEN VERMİŞ

Darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmalarda ve FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in bilgisi ve talimatı ile yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zararlardan adı geçenin başında olduğu terör örgütünün eylemlerden sorumlu olduğu anlaşılmakta olup, ayrıca her geçen gün yeni deliller ile birlikte örgüt bağlantısı tüm yönleri ile ortaya çıkmaktadır.

DEVLETİ YIKMAK İSTEMİŞLER

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensuplarının 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de gerçekleştirdikleri terör eyleminde;

- Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek,

- Cebir ve şiddet kullanarak Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek,

- Devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak, ele geçirmek,

- Kamu düzenini bozarak, devletin iç ve dış güvenliğini tehdit etmek, hedefleri ile hareket etmişlerdir.