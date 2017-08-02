Haber; CEYLAN BEYKOZ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü pop şarkıcısı Sıla “Heybeden Şarkılar” adını taşıyan konseriyle yaklaşık 3 bin Ayvalıklı ya unutamayacakları bir gece yaşattı. Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen konserde sanatçı Sıla Gençoğlu sahne performansıyla gönülleri fethetti. Ünlü popçuya şarkılarını seslendirirken, Açık Hava Tiyatrosunu dolduran binlerce hayranı eşlik etti.

Konser sonrası 2013 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde gerçekleşmesi planlanan bir konserinin kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmesinin ardından bağlı bulunduğu organizasyon şirketinin AİBÜ rektörlüğün resmi araçlarına haciz koydurtması olayı konusunda açıklamalarda bulunan Sıla’nın oldukça üzgün olduğu gözlendi. Konuya ilişkin sorulara, “olayla ilgili olarak hiçbir bilgim yok. Haciz yapanda ben değilim. Benim o dönem çalıştığım organizasyon şirketi ile üniversite rektörlüğünün arasında yaşanan bir anlaşmazlık yüzünden bu haciz olayı yaşanmış. Buna rağmen yinede böyle bir olaya yaşanmasından üzüntü duymamak mümkün değil. Dilerdim ki her iki tarafta sorunu konuşarak çözebilseydi” ifadelerini kullandı.