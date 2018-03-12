Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu İlçesine bağlı Taşkesti Beldesine bağlı Karamurat Köyünde iddiaya göre Y.Ç. (39), U.K. (34), Y.B. (16), A.K. (16) ve K.K. (28) aralarında daha önceden husumet bulunan V.B’nin (57) evine geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B. evinde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak havaya rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarda Y.Ç ve U.K. ağır, Y.B. A.K ve K.K yaralandı. Olayla ilgi Jandarma V.B. ve Ü.K’yi gözaltına aldı. Jandarma’daki işlemleri tamamlanan iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.