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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Silahlı pozları ulusal medyaya konu oldu

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ile kardeşi Muhittin Palazoğlu'nun tatil için geldikleri Bolu’da otomatik silahlarla atış yaparken, onlarca silahın fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
    Bu haber 352 kez okundu
    Silahlı pozları ulusal medyaya konu oldu
    Haber: Esra Öztürk

    İstanbul’da yaşayan Bolulu iş adamı Muhittin Palazoğlu ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu tatil için arkadaşlarıyla birlikte memleketleri Bolu’ya geldi. Palazoğlu kardeşler ve arkadaşları, Bolu’da ormanlık alanlarda otomatik tüfeklerle atış yaptı. Muhittin Palazoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta çok sayıda tabanca, tüfeğin yan yana bulunması ise dikkat çekti. Helikopterle kent üzerinde uçuş yapan Palazoğulu kardeşler, arkadaşlarıyla da arazi araçları ile ormanda off-road yaptı. Palazoğlu kardeşler, Bolu’daki bir otelde bir süre konakladıktan sonra yine helikopterle kentten ayrıldı.

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