Haber: N: Halid Altundal

İlimiz Bolu’nun ile çevre il ve ilçelerin sebze ve meyve deposu olarak bilinen Seben’de demonstrasyon tarlası olarak silajlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimde de -özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde- ön plana çıkan Seben ilçesi bölgenin ve ilimizin büyük ölçüde tarımsal üretim çeşitliliğini barındırıyor. İlçede nadas alanlarının ve yem girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla üreticilerde bilinç oluşturmak adına 20 dönüm alanda silajlık ayçiçeği ekim alanı oluşturuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün temin ettiği tohumların üreticiler tarafından geçtiğimiz hafta ekimi yapıldı. Ekim işleminin hemen ardından yabancı ot mücadelesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlı ilaçlar ile ilaçlama işlemleri yapıldı. Kıraç arazide ekimi yapılan ayçiçeklerinin Ağustos ayı sonunda hasat edilmesi bekleniyor.