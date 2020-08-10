Silajlık ayçiçeği hasadı yapıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimde de -özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde- ön plana çıkan Seben ilçesi bölgenin ve ilimizin büyük ölçüde tarımsal üretim çeşitliliğini barındırıyor. İlimiz Bolu’nun ile çevre il ve ilçelerin sebze ve meyve deposu olarak bilinen Seben’de demonstrasyon tarlası olarak Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen silajlık ayçiçeğinin hasadı yapıldı. İlçede nadas alanlarının ve yem girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla üreticilerde bilinç oluşturmak adına 20 dönüm alanda silajlık ayçiçeği ekim alanı oluşturulmuştu.