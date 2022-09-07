Silajlık mısır hasadı başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır silajında ilk hasadı yaptı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı. Silaj hasadı yapan çiftçiler bu sene verimin iyi olduğunu belirtti.

Hasat yapan çiftçiler, “Bugün mısır hasadına başladık. Hasadı zor şartlar altına yapıyoruz. Burası 9 dönüm bir arazi, hasat süresi ise 3 saat kadar sürüyor. Kışın hayvanlara yedirmek için silaj haline getireceğiz. Daha sonra kış boyunca hayvanların besin ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.