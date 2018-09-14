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14 Eylül 2018 Cuma
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    • Silajlık mısır verimi ile göz kamaştırıyor

    Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü E. Sait Karcı ile silajlık mısır hasadını yerinde inceledi.

    14 Eylül 2018 Cuma 11:03
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    Silajlık mısır verimi ile göz kamaştırıyor

    Haber: S. Özge Yücel

    İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat; “Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunlarından biri yeterli miktarda ve düşük maliyetli kaliteli kaba yem üretilememesidir. İlimizde yapılacak hayvancılık faaliyetlerindeki kaba yem gereksinimini gidermeye katkı sağlamak amacıyla silajlık mısır üretimine ağırlık verilmesi gerekmektedir.

    Mısır silajında kaliteli bir silaj için uygun hasat zamanının belirlenmesi önemlidir. Silajlık mısır hasat zamanı koçanlardaki danelerin olgunlaşmaya başladığı fakat dişle kolaylıkla ezilebilecek derecede su barındırdığı, yaprakların ise yeşil olduğu dönemde yapılmaktadır. 2018 yılı desteklemelerinde dekar başına sulu ortamda yapılan silajlık mısır üretiminde 100 TL karşılıksız destek verilmektedir.

    İlimiz Merkez ilçede 2017’de 3441 ilçelerde ise 5003 toplamda 8444 dekar, 2018’de ise Merkez ilçe 4370, ilçelerde ise 4905 toplamda 9275 dekar alanda sulu ve kuru olmak toplamda silajlık mısır ekimi yapılmıştır. 831 dekarlık bir artış olmasına rağmen hayvancılıkta karlılık açısından kaliteli kaba yem üretimimizi daha da yukarılara taşımalıyız. Bolu’da yeter ki emek verelim çalışalım topraklarımız karşılığını her zaman veriyor. Gördüğünüz gibi 3,5-4 metre civarı boya ve bir o kadar da kaliteli danelere sahip silajlık mısırlarımız dekarda 6-8 ton civarı bir verimle adeta göz kamaştırıyor. Üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacağı bereketli ve kazançlı hasatlar diliyorum” dedi.

    Sultanbey Köyünde 15 Dekar arazide silajlık mısır ekimi yapan Salih Kartallıoğlu yaptığı açıklamada her sene mısır ektiklerini mısırı genellikle şirketlere sattıklarını, silajlık mısırın 1 dekarını 1.100 TL’ye sattığını, 15 dekarlık arazide yaklaşık 100-120 ton ürün almayı hedeflediklerini ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Tarım, Orman, Müdürü

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