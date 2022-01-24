Silvikültür uygulamalarının takibi ve kontrolü hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde 2022 Yılı Programında Yer Alan Genç Meşcere Bakımlarında Yapılacak Olan Silvikültür Uygulamalarının Takibi ve Kontrolü Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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