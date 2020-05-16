Şimdi de çifte ZAM!

Haber: N. Halid Altundal

Akaryakıt piyasasındaki hareketlilik aralıksız devam ediyor. 15 Mayıs’ta benzine 7, motorine 12 kuruş indirim yapılmasının ardından bu kez bir zam haberi geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada benzin ve motorinin litre fiyatında 16 Mayıs itibariyle geçerli zam yapıldığı bildirildi. EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 16/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 9, Motorinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.