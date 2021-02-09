Şimdi de PTT Müdürlüğü kapandı!

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin 2020 bilgilerine göre 6 bin 585 nüfus barındıran ilimiz Dörtdivan ilçesinde yaşanan gelişmeler vatandaşları bir hayli kızdırdı. Daha önce Orman İşletme Müdürlüğü ve Adliyenin kapatıldığı ilçede sessiz sedasız yapılan yeni işlem halkın büyük tepkisini çekti. İlçede bulunan PTT Müdürlüğü kapatılarak Yeniçağa’ya bağlı şube müdürlüğü haline getirildi. Personel sayısı da azaltılan PTT nedeniyle ilçe halkı sesini Dörtdivan’dan sorumlu Milletvekili Fehmi Küpçü’ye duyurmaya çalışıyor.

“SESSİZ SEDASIZ PTT MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ DE ALIVERDİLER”

Konuyu gündeme getiren ilçede yaşayan gazeteci Mutlu Bilge yaşanan gelişmeleri, “Sarı öküzün hikayesi gibidir Dörtdivan’ın hikayesi. Önce yaşam pınarımız olan suları verdik. Yetmedi Orman İşletme Müdürlüğü’nü istediler. Sadece Müdür olmayacak, her şey eskisi gibi olacak dediler müdürlüğü verdik. Adliye gitti kimseden ses çıkmadı. Okulların durumu perişan. Elimizde atıl durumda bir Anadolu Lisesi binası var. Baktılar her şey kolay alınıyor sessiz sedasız PTT Müdürlüğü’nü de alıverdiler” ifadeleriyle özetliyor.

KONU DÖRTDİVAN OLUNCA VEKİLLER GÖNÜLSÜZ

PTT Müdürlüğünün kapatılması sonrası siyasilerin adeta sus pus olduğunu belirten ilçe halkı, Vekillere ulaşamamaktan dert yandı. Vatandaşlar, AK Partili siyasilerin sorun ve talepleri vekillere iletmediğini anlattı. Milletvekillerinin konu Dörtdivan olunca gönülsüz davrandığı için sorunlarının çözüme kavuşturulmamasına öfkelenen ilçe halkının PTT Müdürlüğü için gösterdiği tepkiyi ilçe siyasilerinin ve AK Partili vekillerin duyup duymayacağı belirsizliğini koruyor.

“SAHİPSİZ BİR DÖRTDİVAN VAR”

Gazeteci Mutlu Bilge ilçeden bir bir koparılan kuruluşlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir kere tepki gösterebilseydik, bir kere Dörtdivan’da sandığa gömebilseydik, bir kere Dörtdivan için ideolojilerimizden fedakarlık yapabilseydik bugün el üstünde tutulurduk. Ne adliye giderdi ne de orman. PTT’yi almak kimsenin aklından bile geçmezdi. Şimdi kendi öz yurdunda garip ve sahipsiz bir Dörtdivan var. Hala giden gitsin eskisi gibi hizmetler devam edecek diye avutulan iyi niyetli masum bir Dörtdivan. İyi niyet de bir yere kadar değil mi? Bu gidişe bir dur demek, el ele verip haklarımızı almak zamanı gelmedi mi?” dedi.