Özel Haber: Semih Baykal

Bolu Beşkavaklar Mahallesi’nde okuldan kaçan öğrencilerin oyun alanı, alemcilerin mekanı haline gelen ve vatandaşlara korku salan metruk bina için geçtiğimiz yıllarda mahkeme tarafından yıkım kararı çıkmıştı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın girişimleri ile yıkılma kararı çıkartılan binanın, belediye yıkım ekipleri tarafından 2 kirişi ve 1 kolonunun yıkılmasıyla başlanmıştı. Ancak Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun devreye girmesiyle binanın yıkımı durdurulmuştu. Binanın yıkılmasının durdurulması için olay tekrar mahkeme taşındı. Ancak mahkeme yinede binanın yıkılmasına karar vermişti. Bunun üzerine konu arsayı hibe eden aile tarafından Danıştay’a taşındı. Danıştay altıncı daire başkanlığı da yıkılma kararının düzeltilmesi için mahkemeye yazı gönderdi. Ancak mahkeme kararın düzeltilmesi istenmesinin reddine karar vererek, yıkılma kararını onayladı. Şimdi bu karar doğrultusunda Belediye’nin ne yapacağı ise merak konusu oldu. Belediye, mahkemenin kararına uyup binayı yıkıp, yıkmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.