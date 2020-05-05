Şimdi kümes yapılacak mı? Yapılmayacak mı?





Yayınlanan açıklamada haberin özünde yer alan yüksek kapasiteli bir kümesin birçok köyün içme suyu deposunun hemen yanında bulunan araziye yapılıp yapılmayacağı konusuna açıklık getirilmedi. Haberin özü hariç her konuya bilgilendirme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan açıklamasında, “yapılan araştırma neticesinde: Bahse konu alanda, halen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi şeklinde mevcut bir uygulama imar planının bulunduğu, İl Genel Meclisinde, bu alanın Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı İmar Planı tadilatı konusunun görüşüldüğü, haberde iddia edildiği gibi ÇED Raporunun onaylanması gibi bir işlemin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca habere konu alanda, ilgili firma tarafından yapılması planlanan 401.000 adet kapasiteli Broiler Piliç Yetiştirme Tesisi ve Gübre Deposu Projesi için Valiliğimiz tarafından verilmiş herhangi bir ÇED Kararı bulanmamaktadır. Ancak ilgili firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2012 tarih ve 2431 nolu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi 2015 yılından sonra ilgili firmaya Valiliğimiz veya Bakanlığımız tarafından verilmiş herhangi bir ÇED Kararı bulunmamaktadır” dedi.

ŞİMDİ SORUYORUZ;

1-) Bolparsan A.Ş.’nin Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi için 2012 yılında aldığı ÇED raporunun tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı ÇED raporuna dönüştürülebilmesi için bahsi geçen bölgede imar planı tadilatı yapıldı mı?

2-) İl Genel Meclisinde, bu alanın Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı İmar Planı tadilatı kabul edilerek bölgede firma tarafından yapımı düşünülen 401 bin adet/devre kapasiteli dev kümes tesisinin önü açılmış olmadı mı?

3-) Hali hazırda bulunan Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi ÇED Raporunun Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı ÇED raporuna dönüştürülmesi için bahse konu alanda yapılan imar planı değişikliği teamüllere uygun mudur?

4-) Bahse konu alana İl Genel Meclisince yapılan Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı İmar Planı tadilatı valilik makamı tarafından onaylanacak mı?

5-) Bölge kapsamında 2015 yılından bu yana hiçbir başvuruya verilmeyen kümes yapım izninin ile Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı ÇED raporu ilgili firmaya verilecek mi?

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 10:42