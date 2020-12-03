“Şimdi mi aklınız başınıza geldi?”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, ülkemizde etkisini bir hayli artıran koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Örnekbaş korkutucu rakamlara ulaşan covid vakaları hakkındaki açıklamasında ortaya çıkan bilançonun sebebini tedbirsizlik olduğunu ifade etti. Ahmet Örnekbaş konuyla ilgili açıklamasında, “2020 yılını etkisi altına alan ve adeta tüm insanlığa zindan hayatı yaşatan covid salgınında maalesef ikinci dalga etkisi ilkinden çok daha şiddetli şekilde yaşanmaya başlamıştır. Biz İYİ Parti olarak bu sürecin ilk başından beri, hastalığın Çin’de yayılmaya başladığı ilk anından itibaren, bu virüsün ortaya çıkartabileceği zararı gözlemleyerek hükümete vatandaşımızın en az zararla bu durumdan kurtulabilmesi için önerilerde bulunduk. ‘Bu virüsün ülkemize geç gelmiş olması çok hızlı bir şekilde yayılmayacağı anlamına gelmez’ dedik. Virüs kapımıza geldi, ilk vakalar görüldü ve sayılar giderek artmaya başladı. O zamanda dedik ki ‘bu virüs daha fazla yaygınlaşmadan tam kapanma için gerekli tedbirleri hükümet olarak sizler alın.’ Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi her fırsatta bu tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini ifade etti. Ama maalesef, Sayın Erdoğan, ekonomiden teknolojiye, hukuktan tarihe, sanayiden sağlığa, her konuyu en iyi bilen olduğu için, yaptığımız hiçbir uyarıyı, hiçbir önerimizi dikkate almadı, dinlemedi. Dinlemedi de ne oldu yine olan vatandaşımıza oldu” dedi.

“ESNAFIMIZ KARA KARA DÜŞÜNÜR HALE GELMİŞTİR”

“Her gün ekran karşısına geçerek utanmadan gerçek olmayan vaka sayıları ile yanlış rakamlarla insanlarımızı kandırdılar” diyen Örnekbaş açıklamasının devamında, “Gerçek risk oranlarını saklayarak işin gerçek bilançosunu görmezden geldiler. Şimdi mızrak artık çuvala sığmayınca vatandaşımızın karşısına geçip gerçeği ifade etmek zorunda kaldılar. Biz daha evvel dedik ki 2 haftalık sokağa çıkma yasağı getirilsin. Ülkede tam kapanma süreci yaşansın. Bu salgın başka türlü durdurulamaz. Bizim bu çağrımızı duymazdan geldiler. Hiç kulak asmadıkları bilim kurulunun risk raporlarına rağmen ancak haftasonu tedbirleri ile kısıtlamalar getirebildiler. Haziran ayında ülkede gevşeme havasına girildiğinde ‘Tedbiri elden bırakmayın’ dedik. Söylediklerimiz hiç umurlarında olmadı. ‘Tedbir alın’ dedik almadılar. ‘Gevşetmeyin’ dedik, dinlemediler. Yanlış hesap içindesiniz bu tutumunuz esnafımızı zora sokar dedik. Hesapları, matematikleri yetmedi, anlamadılar. Şimdi tedbirler yetti mi? Tabi ki yetmedi. Dedik ki her haneye yardım yapılsın. Bu yardımla ülke ekonomisinde ve ticaret hayatında gerilemeler, sert düşüşler yaşanmadan geçilsin dedik. Vatandaşın tenceresi kaynasın dedik. Gittiler vatandaşa sanki bu süreç çok kısa sürede bitecekmiş gibi kısa vadeli kredi borçlandırması yaptılar. Şimdi ödeme vadesi çoktan gelmiş ve işyeri zaten kapalı durumda olan esnafımız bu paraları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünür hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“BAŞARAMADILAR”

Covid tedbirlerinin zaten mağdur durumda olan esnaf ve vatandaşa uygulandığını belirten Örnekbaş son olarak ise şu değerlendirmeleri yaptı: “İşletmeler kapatılmış ancak kendileri sanki ülkede hiç salgın yokmuş gibi seçim var edasıyla miting meydanlarında çay dağıtmışlardır. Şimdi gelinen noktada bilanço çok ağır durumdadır. Ülkemiz maalesef salgın oranında Avrupa’da birinci Dünya’da üçüncü sıraya gelmiştir. Gelinen bu noktada öve öve bitiremedikleri şehir hastaneleri konusu hiç konuşulmamaktadır. Artık gerçeği de saklayamadıkları için Sayın Cumhurbaşkanı bizden daha kötü olan ülkeleri göstererek hedef şaşırtması yapmaya çalışmaktadır. Sizin göreviniz bu ikinci dalga yaşanmadan gerekli tedbirleri alarak vatandaşımızın bu konuda en az zararla bu sürecin içinden çıkmasını sağlamaktı. Ülkeyi kötüye sürüklemek değil iyi hale getirmekti. Ama başaramadılar. Şimdi tren raydan çıktıktan sonra tedbirler alınmaya çalışılıyor. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bu içinden çıkılmaz hali nasıl yöneteceksiniz? Gözünün içine baka baka yalan söylediğiniz ve yalanınızı itiraf ettiğiniz vatandaşımızın karşısına geçerek nasıl bir savunma yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Vatandaşımız yaşadığı bu karanlık günleri, kendisine reva görülenleri unutmayacaktır ve gün geldiğinde bunun hesabını soracaktır. “