ŞİMDİ OLACAĞINA İNANDIN MI ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Geçtiğimiz hafta kendi yazdığım bir öyküyü sizinle paylaşmış yarıda kesip bazı şeyleri düşünmenizi, bazı sorulara cevap bulmanızı ve bulduğunuz cevapları bana yollamanızı istemiştim. Birçok cevap geldi. Hepsini okudum. En çok dikkatimi çeken ise “ çocuklar parkta oynarken onların yanına gelen iki adam ve bir güzel kızın mafya olmasını ve çocukların onlarla mücadele etmesini isteyen yorumlar oldu.” arkadaşlar bu öyküden böyle bir mafya hikayesi nereden çıkardınız. Silah kullanılan dizileri biraz az izleyin. Deyip tüm gelen yorumlara teşekkür ederek geçiyorum öyküye...

Ali ile Okan’ı parkta oyun oynarken yanlarına 2 adam ve 1 güzel kız geldi. Adamlar Okan’a yaklaşıp merhaba dedi. Okan’da adamlara isteksizce merhaba dedi. Güzel kız, Ali’nin yanına gitti. Gerçekten anlattığın gibiymiş der gibi göz kırptı. Okan olanları anlamaya çalışırken, kız Okan’a merhaba dedi ve devam etti. Ben Zeynep Ali’nin sınıf arkadaşıyım. Ali senden çok bahsetti bizde gelelim tanışalım dedik. Yanındaki adamları göstererek bak bu benim abim kendisi özel bir antrenördür. Yanındaki ise özel bir fizyoterapist onlar Türkiye’yi karış karış gezerek Ampute futbol takımımız için futbolcu ararlar buldukları yetenekli insanlarında kendilerini geliştirmelerine yardım ederler.

Okan, şaşkın şaşkın Aliye ve Zeynep’e baktı birde antrenörlere baktı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ancak niye geldiğinizi anlayamadım. Ben tekerlekli sandalyede futbol oynayamam ki? Zeynep’in abisi gülümseyerek iddiaya var mısın? dedi. Okan sinirlenerek ne iddiası dedi? Bunun üzerine Zeynep’in abisi senden çok iyi bir futbolcu olacak dedi. Okan yine sinirli sinirli Ali ye döndü ben sıkıldım beni eve götür dedi.

Ali gülümseyerek dostum sinirlenme bak bu kadar güzel bir kız ve çok değerli hocalar gelmiş önce Zeynep i ve hocaları dinleyelim sonra gideriz der. Okan Zeynep’e bakar tatlı tatlı kendisine gülümsediğini görünce peki dinleyelim hadi anlatın ne istiyorsunuz der. Zeynep: söze başlar Ampute futbol takımımızı duymuşsundur. O takımda fiziksel engeli olan arkadaşlarımız oynuyor hatta geçtiğimiz senelerde dünya şampiyonasında ikinci olmuştu.

Okan: Evet Öyle bir şey hatırlıyorum der. Zeynep devam eder. Hocalarımızla seni uzaktan izledik çok yeteneklisin eğer birazcık çalışırsan. Ampute takımımızda oynayabileceğini düşünüyoruz der. Okan: ben tekerlekli sandalyedeyim nasıl olacak o iş? Zeynep’in abisi yanındaki fizyoterapist arkadaşını göstererek bu hocamızla birazcık çalışırsanız olur. Şimdi izin verirsen hemen burada hocamız kaslarının durumuna bir baksın.

Okan: tabi ki der. Fizyoterapist Okan’ın ayaklarına bakar kollarına bakar beline bakar. Zeynep’e arabanın bagajında iki koltuk değneği vardı onları getirebilir misin? der. Zeynep koşa koşa arabaya gider koltuk değneklerini alır getirir. Fizyoterapist koltuk değneklerini alır. Okan’a döner. Bak şimdi bunlarla ayağa kalkmayı deneyeceğiz der ve Okan’a değnekleri nasıl kullana bileceğini gösterir. Sonra Ali’nin yardımıyla Okan’ı yavaşça ayağa kaldırıp değnekleri eline verir. Okan dengesini tutunca hocalar Okan’ın arkasından tutan Ali’ye bırak işareti yaparlar,

Herkesin gözenin önünde Okan Ayakta durmaya başlar. Okan, abiler ayakta durdum ancak topa nasıl vuracağım? Diye sorar. Fizyoterapist ve Zeynep’in abisi gülümseyerek ona da sıra gelecek hepsini öğreneceksin ancak şimdi kaslarının birazcık kuvvetlenmesi lazım. Onun için egzersiz yapacağız der. Zeynep ve Ali ayakta duran Okan’ın yanına gidip şimdi yapacağına inandın mı derler. Okan gülümseyerek başını evet anlamında sallar. Günler günleri aylar ayları kovalar. Okan hocalarla çalışarak ve çok maç izleyerek kendini geliştirdi. Ampute futbol takımımızın en değerli sol ayaklı futbolcularından olur. derken bir gün maç esnasında kulağına tanıdık bir ses gelir o ses……

Evet, arkadaşlar öykünün devamını sizlerin hayal gücüne bırakıyorum. Çünkü ben bu öykü ile amacıma ulaştım sizlere bildiğiniz ancak belki de farkında olmadığınız. Sosyal yaşamdaki futbol denilen dünyanın en kolay oyununun yerini ve bazı insanların hayatındaki yerini anlatmaya çalıştım. İnanın etrafta Okan gibi insanlar o kadar çok ki ve hepsi de yeteneklerinin keşfedilmesini bekliyor.

Eğer bizler onlara gerekli imkânları sunup öyküdeki gibi sosyal yaşama kazandırıp bir şeyler başara bileceklerini göstere bilirsek. Dünyaca ünlü futbolcular, sanatçılar yetiştirip engelleri yok edebiliriz… Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere…

Yazan: Onur Ustaoğlu - Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi…