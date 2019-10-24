Şimdi söbelen zamanı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Batı Karadeniz Bölgesinden Sinop’a kadar uzanan kıyı şeridinde bolca bulunan yerel halk tarafından pösteki mantarı olarak da bilinen söbelen mantarının doğal ortamdan vatandaşlar tarafından toplanmasına başlandı. Açık alanlarda doğal olarak bulunan mantarlar köylülerin en çok tercih ettiği mantar türü. Aslen Bolulu olan fakat Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü görevini yürüten Hasan Başyiğit, Sinop’un Ayancık bölgesindeki Akgöl Tabiat Parkı çevresindeki ormanlık alanda söbelen mantarı, diğer adıyla pösteki mantarı topladı. Başyiğit genellikle çayırlık bölgelerde Bolu’dan Sinop’a kadar bölge genelinde yol kenarlarında yetişen söbelen mantarının diğer mantar türlerinde göre daha tatlı olduğunu ifade etti.

Hasan Başyiğit, söbelen mantarının yemeklere kültür mantarından daha güzel tat verdiğini ifade etti. Başyiğit, “Genelde tavada ve yemeklerde kullanılabilen bir tür. Ben tavada yağda pişirerek yemeyi tercih ediyorum. Herkesin yemesini de tavsiye ederim. Çayırlık alanlarda yol kenarlarında rahatlıkla bulunabilecek bir mantar türü. Tereddüdüm yok, bilinen yenilebilecek mantardır” dedi.