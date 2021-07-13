Simge Sağın Bolu’ya geliyor

Bolu belediyesi Atamızın Bolu’ya gelişinin 87’inci yılını Simge Sağın konseriyle kutlayacağını duyurdu. 16 Temmuz akşamı gerçekleşecek konsere tüm Bolu halkını davetli.

Simge Sağın Bolu’ya geliyor

Haber: Ceylan Beykoz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya Gelişinin 87’nci yıl dönümünü kutlama etkinliği için Bolu Belediyesi, 16 Temmuz Cuma akşamı Simge Sağın konseri düzenleyecek. Konser Demokrasi Meydanı’nda saat 21.00’da gerçekleşecek. Bolu Belediyesi Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 87. Yılını ünlü sanatçı Simge Sağın’ın söyleyeceği şarkılar eşliğinde kutlanacağını duyurdu.

Normalleşme süreci kapsamındaki ilk konser olacak Simge Sağın konserine Bolu Belediyesi yaptığı duyuru ile tüm Bolu halkını konsere davet etti.

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