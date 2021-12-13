Simide 50 kuruş zam!



Haber: C. Kutay Aykan

Aylarda un, şekere, yağa, suya ve suya gelen zamların ardından, bu yükü daha fazla kaldıramayan simit satıcıları, çareyi 50 kuruşluk artışta buldu. Bir ekmeğin fiyatının 2.25 lira olduğu ilimizde bir simit fiyatı ise 2.5. lira olması kafaları karıştırdı

İlimizde, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan susamlı ve kabak simide zam geldi. Un, şeker, yağ ve susam gibi temel besin maddelerine gelen zamlar sonrası susamlı ve kabak simidin fiyatı 2 liradan 2,5 liraya yükseldi. Simide yüzde 25 zam yapılan ilde vatandaşlar duruma tepki göstererek, “Her sabah bir zam haberi alıyoruz. Bir de gece yarısı bakan atamalarını öğreniyoruz. Gece bakan ataması, gündüz zam haberi. Zam gelmeyen bir simit kalmıştı, o da 50 kuruş zamlandı. Kış ayındayız, şimdi doğalgaz ve elektrik faturaları ne kadar merakla bekliyoruz. Zam zam zam her gün zam. Millet bıktı artık. Açlığa mahkum edildik” dediler.