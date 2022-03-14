Simit 3 lira olacak!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da geçtiğimiz aylarda bir simit’in fiyatı 2 liradan 2.5 liraya çıkarmıştı. Ne var ki son günlerde 50 kilogramlık bir çuval unun 480 liraya çıkmasıyla simit üreticileri zarar etmeye başladı. Sadece un fiyatlarının değil, şeker, yağ, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artması esnafı zor duruma düşürdü. Zarar etmemek için fırıncılar ve simit üreticileri simit’in 3 lira olması için dilekçe verdiler.

ELEKTRİK FATURALARI İŞ YERİ KİRALARINI GEÇTİ

Esnaflar her geçen gün zarar girdiklerini ve kepenk kapatmaya ramak kaldığını belirterek şunları söylediler; “Biz gerçekten simit fiyatlarına zam yapmak istemiyoruz. Aynı şekilde ekmeğe de zam yapılmasını istemiyoruz. Maliyet fiyatları her geçen gün bizleri zarara sürüklüyor. Bir çuval un 480 liraya kadar çıktı. Şu anda toptancılarda toz şeker bile bulamıyoruz. İşyerlerimizin kirası 8-10 bin arasında olurken, 20 bin lira elektrik faturası geliyor. Bu nasıl bir iştir anlamadık. Esnaf yandı bitti kül oldu artık” diyerek tepki gösterdiler.