Haber: Aysun Beykoz

Olay bugün öğle saatlerinde gerçekleşti. Bolu’nun Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde bulunan bir simitçinin bacası tutuştu. Bacada çıkan yangın dükkanın içerisinin duman olması ile anlaşıldı ve esnaf 110 İtfaiye ekiplerini çağırarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp, söndürdü.

ÇEVRE SAKİNLERİNİ KORKUTTU