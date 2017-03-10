Haber: Aysun Beykoz
Olay bugün öğle saatlerinde gerçekleşti. Bolu’nun Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde bulunan bir simitçinin bacası tutuştu. Bacada çıkan yangın dükkanın içerisinin duman olması ile anlaşıldı ve esnaf 110 İtfaiye ekiplerini çağırarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp, söndürdü.
ÇEVRE SAKİNLERİNİ KORKUTTU
Simitçinin bulunduğu noktada çok sayıda dükkan ve yurt bulunması mahalle sakinlerinin yüreklerini ağzına getirdi. İtfaiye sirenini duyan çevre sakinleri camlara dökülerek yangının söndürülüşünü izledi.
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