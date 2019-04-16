Haber: BMA

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Lojistik Simülasyon Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakır, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ile Nalçacılar Uluslararası Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Nalçacı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakır, törenin açılışında yaptığı konuşmada, laboratuvarın açılmasında emek veren Şerafettin Nalçacı, Nida Nebahat Nalçacı ile birlikte süreci takip eden Lojistik Programı ve Laboratuvar Sorumlusu Öğr. Gör. Gülriz Hande Yılmaz ve Yüksekokul Sekreteri Murat Memiş’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Laboratuvarın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Nalçacılar Uluslararası Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Nalçacı ise Lojistik bölümden mezun olan öğrencileri istihdam ettiklerini ve kendilerinden çok memnun olduklarını ifade ederek okula yazılım programları ile de destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ise ilçeye ve Meslek Yüksekokulu’na verdiği destekten dolayı Nalçacılar Nakliyat şirketine teşekkür etti.

Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da öğrencilerle Yeniçağa’da kader birliği yaptıklarını, bu güzel okulda ve ilçede her zaman öğrencilerimizin yanında yer aldıklarını ve bundan sonra da almaya devam edeceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise günümüzde özellikle meslek eğitimi veren bölümlerin artık 3+1 sistemine geçeceğini kaydederek Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçek manada hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Alişarlı, hem sanayicilerin iyi olan öğrencileri daha mezun olmadan tanıma imkanı bulacağını hem de öğrencilerin eğitim aldıkları alanda istihdam edilerek aranan mezunlar olabileceklerini kaydetti. Alişarlı bu anlamda İnşaat Teknolojisi Programının Bolu Çimento A.Ş. ile olan protokolü gibi Lojistik Programının da Nalçacılar Nakliyat A.Ş. veya Çelik Nakliyat A.Ş. ile protokol yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Rektör Alişarlı, Lojistik Simülasyon laboratuvarını tefriş ettikleri için Şerafettin Nalçacı’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdiminde bulundu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Lojistik Simülasyon laboratuvarının açılış kurdelasını birlikte kestiler. Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, öğrencilerle bir araya gelerek dilek ve isteklerini dinledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 11:28