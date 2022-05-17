Sinan Akçıl HighWay sahnesinde!

Haber: Okay Özcan

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, besteleri ve yorumuyla adından sıkça söz ettiren, pop müziğin güçlü ismi Sinan Akçıl, 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da HighWay Outlet sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Güçlü sahne performansıyla, en sevilen şarkılarını alışveriş merkezi ziyaretçileri için seslendirecek olan ünlü şarkıcının konseri, HighWay Outlet GS Store mağazası önündeki alanda gerçekleşecek.

Sinan Akçıl’ın muhteşem konseri ile 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamak için HighWay Outlet’e davetlisiniz.