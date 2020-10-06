Sinan Ay olayının iç yüzü



Haber:Erdal Tanrıverdi

Kendisine komplo kurmakla suçladığı kadını mahkemeye veren Ay sendika Genel Merkezine mail yolu ile ulaştırdığı istifa mektubuyla görevinden ayrıldı. Bazı basın yayın organlarında görevden alındığına dair haberler çıkan Sinan Ay’ın geçtiğimiz Cuma günü gerekçe belirtmeden istifa ettiği öğrenildi. İstifasının ardından yıllık izin hakkını kullanarak izne ayrılan Sinan Ay avukatı vasıtasıyla ahlak dışı görüntüleri kaydedip yaydığını iddia ettiği E. S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Sinan Ay’ın sanal seks denemesini kaydeden ve yayınladığı iddia edilen E. S.’de savcılığa Sinan Ay’ı şikayet etti.

Ay’ın kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne süren meçhul kadın şikayet dilekçesinde Sinan Ay tarafından rahatsız ediliyordum dediği öğrenildi.