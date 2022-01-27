Sinan Başkan olaylı maçın ardından açıklama yaptı

Haber: Ceylan Beykoz

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 16. Hafta maçında Bolu Belediyespor, sahasında Mert Grup Sigorta’yı 3-1 yendi. Maç sonunda yaşanan olaylara ilişkin Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut açıklamalarda bulundu.

“EN UFAK KÜFÜRLÜ VE FİZİKİ BİR EYLEMİMİZ YOK”

Başkan Sinan Barut, Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nı ağırladıkları maçın ardından çıkan olaylara ilişkin, “Son maçla ilgili konuşmak istiyorum. Biz sahamızda Mert Grup Sigorta’yı 3-1’lik skorla mağlup etmişiz. Takım ve taraftarlarımızla galibiyeti kutlamışız. Neden bir taşkınlık yapalım. Tamamen rakip takımın idari kadrosundan bir kişinin provakatif eylemleriyle, yine rakip takımın nereden geldikleri belli olmayan bazı seyircilerinin seyircimize hakaret boyutuna ulaşan tezahüratları nedeniyle olay bu noktaya gelmiştir. Maalesef rakip takımın oyuncularından bazılarının açıklamaları artık takımımıza iftira boyutuna ulaşmıştır. Bizim seyircilerimizden hiçbirisi rakip takım oyuncularına karşı en ufak küfürlü ve fiziki bir eylem göstermemiştir.” Dedi.

“KULÜBÜMÜ VE TARAFTARIMI KİMSE HOLİGAN GÖSTEREMEZ”

Takım olarak hukuki yollara başvuracaklarını belirten Barut, “Bize iftira atanlar hakkında hukuki boyutta gereğini yapacağımızdan şüpheleri olmasın. Benim kulübümü ve taraftarımı kimse holigan olarak gösteremez. Biz bu provakatif olayın kendisi sahamızda yaşanmasından üzüntülüyüz ve seyircimizden özür dileriz. Olayların hiçbirisinin bizim seyircimiz ve takımımız tarafından başlatılmadığını bilmenizi isterim. Olayları benim başlattığımı iddia ettiler. Olayları ben başlatmış olsam galibiyeti kutlamak için maç sonu çocuklarımla sahaya inip, evladımı tehlikeye atar mıyım?” şeklinde konuştu.