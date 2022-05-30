Sinan Oğan Türkiye’nin meselelerini anlattı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin Düşünce Fabrikası (TÜRKSAM) tarafından gerçekleştirilen “Türk Dünyası’nın Meseleleri” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Milliyetçe Hareket Partisi 24.Dönem Milletvekili, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan katılımcılara Türkiye’nin güncel konuları hakkında bilgi verdi. Sığınmacılar hakkında ‘2012 yılından beri yaşanacak olumsuzlukları dile getiren bir avuç insandan biriyim’ diye açıklamalarına başlayan Başkan Sinan Oğan, “Bolu Türkiye’nin meselelerine yüksek hassasiyet gösteren illerimizin başında geliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sığınmacılar hakkındaki tutum ve davranışlarını biliyoruz, o yüzden Bolu’da konferans vermek bizim için büyük anlam ifade ediyor” diye konuştu.

“ASKERLİK TECRÜBESİ OLAN 2 MİLYON ELİ SİLAH TUTAN ERKEK VAR”

TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan yaptığı açıklamada şu ifadelerine yer verdi; “Bugün Bolu’dayız Türkiye’nin güncel meseleleri başlığı altında sığınmacı sorunlarını konferansta ele alacağız. Türkiye’de bu konuyu dile getiren dile getirdiği içinde linç yiyen birkaç kişiden biriyim. Tabii ki yanı başımızda bir savaş varken kadın yaşlı çocuk bunlara bakalım fakat taşı sıksa suyunu çıkaracak tosun olarak tabir edileceklerin, burada nargile içmesi sahillerde gezmesi ve hele hele son zamanlarda Türk kadınlara TikTokta orada burada paylaşılıp görüntülenmesi kabul edilemez. Ukrayna’da da savaş var ama kadınların sadece bir kısmı başka ülkelere gitti, Suriye’den Türkiye’ye gelenlerin çoğu genç erkek kaçanların daha doğrusu askerlik tecrübesi olan 2 milyon eli silah tutan erkek var”

“YAVAŞ YAVAŞ ÜLKELERİNE DÖNMELERİ GEREKİYOR”

“Bir dış güç bunları silahlandırsa içimizde 2 milyon silahlı insan olacak. Ben artık hiçbir şeye olmaz demiyorum her ciddi riski devletin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Savaşta bittiğine göre bunların artık yavaş yavaş ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Sığınmacıların bir an önce geri gönderilmesi lazım Türkiye’nin genel meselelerinin en başında sığınmacı sorunu gelmektedir. Ardından da ekonomi ve bunları artık iç içe geçmiş meselelerdir yaklaşık 90 milyar dolar para harcandı şu ana kadar bir 90 milyon Dolarımız olsaydı dolar 16-17 Türk Lirası ndan 7-8 TL’ye düşerdi.”