Sınav başvuruları başladı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye, iş hayatında nitelikli iş güçlerine sahip olsa da bunu ispatlamakta güçlükler geçiyor. Bolu Belediyesi, yıllardır çalışma hayatında yer alan kişileri “nitelikli çalışan” olduklarını rahatça ispatlamaları için, Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenliyor. MESAK Belgelendirme firması tarafından gerçekleştirilecek sınavlar sonucunda başarılı olan kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor. Teşvik kapsamına giren mesleklerde çalışanlar, hiçbir mali yük getirmeksizin belge sahibi olabiliyorlar. Ayrıca belge sayesinde işçiler Avrupa Birliği’ne bağlı her ülkede de kendi branşında çalışabiliyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bolu Belediyesi, kendi personeline yönelik düzenlediği sınavların ardından şimdi de vatandaşlar için kayıt almaya başladı. Belge almak isteyenler, Bolu Belediyesi binası altındaki Necip Fazıl Kültür Merkezi girişinde hizmet veren ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi İletişim Merkezi’ne müracaatta bulunabilirler.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 11:05