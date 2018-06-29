Haber: Semih Baykal

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlar öncesinde büyük bir hassasiyet örneği sergiledi. Altındal, Cumartesi günü Bahçelievler de tezgah açacak pazarcı esnafına ricada bulundu. Altındal, YKS sınavından dolayı pazarcı esnafının cumartesi günü tezgahlarını saat 13:00’dan önce açmamasını rica etti. Altındal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “30.06.2018 Cumartesi günü Türkiye genelinde üniversite sınavı yapılacaktır. bahçelievler cumartesi pazarı 50.yıl okulunun yanında olması sebebiyle Bahçelievler cumartesi pazarına çıkacak olan üyelerimizin tezgahlarını saat 13:00 a kadar açmamaları gerekmektedir.gençlerimiz geleceğini bu sınav ile belirleyeceği için 13:00 dan önce tezgah açmamanız rica olunur.”