Haber: BMA

YKS sınavı için ilimizde yapılan hazırlıklarla, alınacak güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiği toplantıda, 2018 YKS sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ADAYLARA ÖNEMLİ UYARILAR

YKS sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport gibi) sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamaları gerekiyor.

Sınavlar; 30.06.2018 Cumartesi günü saat 10:15 – 12:30, 01.07.2018 Pazar günü saat 10:15 – 13:15, 01.07.2018 Pazar günü saat 15:45 – 17:45 arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından, adayların sınav günü sınav binasına alınacağı son saat 10.00 olarak belirlendi. Bu saatten sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15’te başlayacak. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Bolu Nüfus Müdürlüğü, 30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ortaya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla, 30 Haziran 2018 Cumartesi saat 07:00-10:00 saatleri ve 01 Temmuz 2018 Pazar saat 07:00-15:30 saatlerinde açık olacak.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Öte yandan, sınav merkezleri çevresinde tüm araç sürücülerinin korna çalmaması, inşaat türü çalışma veya herhangi bir gürültü kaynağı oluşturacak faaliyetlerin yapılmaması, sınavların hafta sonu gerçekleştirilecek olması sebebiyle sınava girecek adayların konsantrasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için Cuma ve Cumartesi akşamları icra edilecek düğün, kutlama vb. faaliyetlerde vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları hususunda çağrıda bulunuldu.