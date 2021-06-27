Sınav heyecanı

Haber: Okay Özcan

Bolu'daYKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek öğrenciler, aileleriyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullara geldi. Sabah saatlerinde sınava girmek için yolan çıkan öğrenciler ve aileleri ile görevliler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu. Güzergahta bulunan kavşaklarda görev yapan ekipler, trafikteki sürücüleri yönlendirdi. BAİBÜ ile kentin çeşitli noktalarındaki okullarda sınava girecek öğrenciler, sınav binası önünde aileleriyle sınav saatini bekledi. Sınava girecek öğrencilere görevliler tarafından maske ve dezenfektan verildi.

Aileler, sınav salonlarının yakınlarında çocuklarını dua ederek bekledi.