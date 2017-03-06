Basın Bülteni
Bolu Valiliğinden yapılan açıklama göre 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için Bolu Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağı duyuruldu.Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde “12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden almak isteyenlere Geçici Kimlik Belgesi düzenlemek üzere Bolu Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 12 Mart 2017 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağı Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.
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