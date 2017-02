Örgüt devlet kademesine üyelerini yerleştirmek için başka Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) olmak üzere hakimlik sınavları, askeri lise sınavları gibi sınavların sorularını çalarak üyelerine dağıtmış, oluşan haksız rekabet ortamında üyelerine işe girme imkanı sunmuştur. Soru çalındığı iddiasıyla birçok sınav hakkında soruşturma açılmış 13/09/2009 günü (2009 PMYO), Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları Sınavı, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri Sınavı, 2012 Avukatlıktan Geçiş Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı iptal edilmiştir. İptal edilen KPSS sınavında soru çaldıkları iddia edilen kişilerin cevap anahtarlarında işlemsiz yapılamayacak kadar zor olan matematik sorularında hiçbir işlem yapmadan doğru cevabı işaretledikleri veya işlem sonucu yanlış cevabı bulmalarına rağmen doğru cevap olan şıkkı işaretledikleri, sınavda yüksek puan alan kişiler arasında karı-koca, akrabalık ilişkisinin rakamsal olarak fazla olduğu, yüksek puan alan kişilerin aralarında akrabalık veya arkadaşlık gibi bir bağ olmamasına rağmen açıklanamayan şekilde telefon irtibatlarının olduğu, sınava giren kişilerin örgüte ait dernek vakıf yöneticileri ile görüştükleri ve aralarında para akışının olduğu görülmüştür.

Benzer şekilde hakimlik sınavında soruların çalınarak örgüt mensuplarına dağıtıldığı soruşturma kapsamında delillendirilmiştir.

Usulsüz Soruşturma ve Davalar:

Ergenekon, Balyoz, askerî casusluk davaları, TSK içerisine örgüt üyelerinin yerleştirilmesi için yürütülen kumpas soruşturma ve davalardır. Birçok general/amiral ve diğer rütbeli asker tasfiye edilerek, yargı eliyle bertaraf edilerek yerine örgütün yetiştirdiği ve etkili yerlere getirmek üzere hazırladığı kişiler atanmıştır.

Dönemin Genelkurmay Başkanı örgüt tarafından yürütülen "internet andıcı" davası kapsamında, terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanına yönelik başlatılan şike operasyonu ve davası 9 Ekim 2015 günü beraat kararı ile sonuçlanmıştır. Bu dava, örgüte karşı duran, himmet vermeyen ve örgüt kadrolarının spor kulübüne sızmasını önleyen kulüp başkanını hedef almak için açılmıştır. Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, "Devrimci Karargâh Örgütü" ile ilişkilendirilip hakkında dava açılmıştır. Bu davada da iddia ve delil irtibatı zayıf olduğu halde Hanefi Avcı sırf örgüte karşı iç yüzünü ortaya koyan kitap yazması nedeniyle hedef alınmıştır.

Başbakan yardımcısına suikast iddiasının da tamamen kurgu olduğu anlaşılmıştır. TSK'nın elindeki gizli belgelerin deşifresi için arama yapılmıştır.

İzmir'de TSK içerisindeki askerî personelin casusluk yaptığı iddiası ile başlatılan soruşturma örgüt tarafından kurgulanmış sahte delillerle oluşturulmuş bir dava olarak kayıtlara geçmiştir. Yargılanan bütün askerî personel beraat etmiştir. Gerçekte hiçbir casusluk suçu işlenmemiş ama örgüt kendi casusluk olayını perdelemek için davayı kullanmıştır.

Örgüte göre, Ergenekon Örgütü'nün silahlı eylemi olarak Malatya Zirve Kitabevi baskını sırasındaki ölümler gösterilmiştir. Bu dava, Ergenekon davası ile birleştirilip içinden çıkılmaz bir dava haline getirilmeye çalışılmıştır. Gerçekte Ergenekon davası ile Zirve Kitabevi davasının doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Örgüt, hiçbir ilgisi bulunmayan, kamu oyunda sansasyonel sonuçlar doğuran davaları birleştirip Ergenekon davasına delil oluşturmaya çalışmıştır.

Bir kısım emniyet görevlilerinin tasfiyelerinin sağlanması için tutuklanıp suçlu gibi kamuoyuna gösterilmişlerdir.

Ergenekon davasına delil oluşturmak için Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, yaptığı bir soruşturma gerekçe gösterilerek sahte delillerle makamında cebren gözaltına alınıp tutuklanmış, ancak yargılama sonunda beraat etmiştir.

Oda TV davası olarak bilinen, örgüt tarafından kurgulanan, Nedim Şener ve Ahmet Şık isimli gazetecilerin tutuklandığı dava da beraat kararı ile sonuçlanmıştır. Örgütün kendisine karşı çıkan ve kitap yazan gazetecileri hedef haline getirip tutukladığı, kumpas soruşturması yapıp, dava açtığı sonradan fark edilebilmiştir.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarının, saf dışı bırakılması amacıyla uydurma bir suç inşat edilerek ifadeye çağrılmıştır.

Örgütün İletişim Araçları;

Her yerde kendilerini hissettirmeden var olmayı amaçlayan örgüt üyeleri siyasî iddialarını, amaçlarını ve yapılanmalarını hiçbir zaman açıktan dile getirmezler. Örgüt yöneticilerinin sayısı az olup kimlikleri genellikle gizlidir. Bu sebeple Dünya genelinde yaklaşık yüz altmış ülkede faaliyet gösteren, örgüt için haberleşme, talimatların alınıp verilmesi, gelişmelerin güvenli ve zaman kaybetmeksizin aktarılması, faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hayati öneme sahiptir ve son derece gizlilik içerisinde yapılması gerekmektedir. Faaliyet alanların çeşitliliğine paralel olarak örgütün haberleşme yöntemleri de çeşitlilik arz etmektedir. Haberleşme tekniklerinin bazıları yüz yüze görüşme, kurye kullanmak, cep telefonu, özel not, İnternet üzerinden görüşme, sosyal medya, basın yayın organları aracılığıyla genel açıklamalardır.

(1) Yüz Yüze: Birinci derecede kullanılan iletişim şeklidir. Eskiden örgüt toplantılarında alman kararlar küçük kağıtlara yazılıp daha sonra bu kağıtlar mutlaka imha edilmekte ididir. Ancak acil durumlarda görüşülmesi gereken bir kişi veya konu varsa mutlaka yüz yüze gerçekleştirilmekte, mecbur kalınmadıkça telefonla görüşme yapılmamaktadır. Örgüt genel olarak iki haftada bir yaptıkları görüşmelerde, mütevelli heyeti görüşmelerinde, sohbet toplantılarında, kamplarda yüz yüze görüşme yöntemi ile karar almakta veya alman kararları alt kadrolarına aktarmaktadır.

(2) Cep Telefonları: Örgüt içinde en önemli haberleşme aracı "cep telefonu hatlarıdır. Ancak bu hatlar, genellikle olarak başkası adına kayıtlı ya da örgüt kontrolündeki kurum/kuruluş adına kayıtlı olan, abone bilgilerinden gerçek kullanıcısına ulaşılamayan veya yurtdışında kayıtlı numaralardır. Yaklaşık 3 ayda bir yeni bir GSM hattı temin edilmekte ve eski hatla birlikte telefon cihazı da değiştirilmektedir. Örgüt mensuplarının kendi adlarına olmayan GSM hatları temin edip bunları belirli aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin illegal olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak açısından önemli bir delildir. Cep telefonunda yine de her şey konuşulmaz. Genel ve dinleyenin anlaması mümkün olmayan konular konuşulur.

Son dönemde ise örgüt iletişimi telefon ve internet üzerinden mesajlaşma ile sağlamaktadır. Örgütün sorumlu düzeyde bulunan elemanları deşifre olmamak için kendi adlarına olmayan GSM hatları kullanmaktadırlar. Bu tür GSM hatları özellikle mahrem hizmetleri yapan örgüt mensupları tarafından kullanılmaktadır. Güvenlik amacıyla bu telefon numaraları iki üç ayda bir değiştirilmektedir.

Örgüt mensupları, görüşmelerde tedbir gereği isim zikretmekten imtina etmekte, "abi" ya da "hocam" şeklinde genel ifadeler kullanılmaya özen gösterilmekte, il ve ilçe imamları ise genel olarak "kod" isim kullanmaktadırlar.

Telefon ile yapılacak görüşmelerde örgüte ait tabirler ve Fetullah Gülen'in ismi kesinlikle söylenmemektedir. Buluşma yerlerinin isimleri açıktan söylenmeyip mutlaka karşı taraftaki örgüt mensubunun anlayabileceği şekilde şifrelendirilmektedir. Örneğin "İzmir Caddesindeki Yenirenk Dershanesinde buluşalım yerine, oranın müdürü Hüseyin Bey ise "Hüseyin Beyin yerinde buluşalım" gibi kısa cümleler kullanılmaktadır.

Türkiye'de Almanya, ABD ya da başka bir ülkeye kayıtlı cep telefonu hatlarının kullanılması, örgütün üst düzey ahilerinin kullandığı yöntemlerdendir. Abone bilgilerinden sadece hangi ülkeye ait olduğunun görülebilmesi nedeniyle zaman zaman tercih edilebilmektedir.

(3) İnternet Programlan: İnternet üzerinden haberleşmeye imkan tanıyan "Skype, Tango, Kakao, Talk, Viber, Line, WhatsApp" vb. programlar şifreli ve düşük maliyetli olması nedeniyle haberleşmede örgüt tarafından sık kullanılmaktadır. "Acrobits, Softphone, Bylock" isimli programlar ile de cep telefonunda kullanılan internet aracılığıyla güvenli kriptolu, şifreli görüşmeler yapılmaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalarda örgütün Bylock, Eagle adlı programlan son dönemlerde kullandığı tespit edilmiştir.

(4) Kriptolu İP Hattı: Kiralık hatlar vasıtasıyla kriptolu İP telefon kullanılması, özellikle yurt dışındaki okullarla irtibatta kullanılan yöntemlerdendir, örgüt mensupları CISCO marka İP telefon kullanmakta olup, söz konusu hatlara dair güncellemeler ve kriptolama işlemleri, örgüt kontrolündeki Sürat Bilişim tarafından gerçekleştirilmektedir.

(5) Canlı Kurye: Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Talimat almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan ABD Pensilvanya'ya gidilmek suretiyle Fetullah Gülen, Cevdet Türkyolu vb. ile "yüz yüze" görüşülmekte ve talimatlar bizzat alınmaktadır. Fetullah Gülen'in, "çok mahrem hususların yüz yüze görüşülmesi" yönünde talimatı vardır.

(6) Buluşma: Haberleşmede kullanılan bir yöntem ise aile toplantıları, piknik ve çay bahçesi buluşmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Önemli ve uzun süre konuşmayı gerektiren ve organizasyon yapılıp planlama yapılacak hallerde bir vesile ile aileler olduğu halde bir araya gelen örgüt üyeleri bir fırsatını bulup konuşarak haberleşmeyi sağlamaktadırlar.

(7) Sosyal Medya: Bu örgütlenme haberleşmesini sosyal veri ağlarını kullanarak denetlenemeyen teknik ağ sistemi üzerinden sağlamaktadır. Günümüz teknolojisi ile yurtdışında bir terör örgütünün yönetilmesi mümkün ve çok kolay bir iş haline gelmiştir.

(8) Not ile Haberleşme: Örgüt mensuplarının "not" ile haberleşmesi eskiden yaygın iken giderek azalmıştır. Bu daha çok kamu idareleri içinde ve gizlilik gerektiren durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Son zamanlarda cezaevlerinde tutuklu örgüt üyelerinin kullandığı görülmektedir.

(9) Basın Yayın Üzerinden Talimat Verme: örgüt, elindeki basın yayın araçlarını kullanarak çağrı yapıp örgüt tabanıyla zaman zaman hareket etmiştir. Bu da örgütün birbirleriyle haberleşme yöntemi olarak kullanılmıştır. Basın yayın araçları örgütün üst kanadından gelen haberlerin bütün hücrelere ve örgütün kadrolarına tebliğ edilmesinde kullanılmıştır. Tek taraflı bir haber verme aracıdır. Kitlenin harekete geçirilmesi, örgütün olaylar ve kişilere bakışı açısının aşılanması, örgütün manevra ve hareketlerinin duyurulmasında çokça kullanılmıştır.

k) Örgütün Diğer Terör Örgütleri ile Bağlantısı

Fetullahçı Terör Örgütlenmesi, "hizmet hareketi her yerde olmalıdır" diyerek terör örgütlerinin içine sızabilmeyi başarmıştır. Her terör örgütünün içerisinde, siyasî partilerde, sivil organizasyonlarda, ticarî şirketlerde, bütün kamu idarelerinde bir Fetullahçı kadrolaşması bulunmaktadır. Örgüt bu kadrolarını kullanarak her şeyden haberdardır ve bütün bilgiler abilere, imamlara ve örgüt üst yönetimine aktarılmaktadır. Fetullah Gülen ve örgüt yöneticileri, elde ettikleri bilgileri, yabancı ülkelere ve onların istihbarat örgütlerine taşıyıp karşılığında imtiyaz elde etmeyi ummaktadır. Bu amaçla örgüt, kasten devleti ve yönetenleri kötüleyip uluslararası teşkilatlar, devletler ve devlet içerisindeki idarelere karalamada bulunmaktadır. Türkiye Devletinin dış politikasını, iç politik meselelerini hasım gibi eleştirip düşmanca tavır almakta, devletin uyguladığı politikayı geçersiz, yararsız gösterip devlet aleyhine kullanmaktadır. Türkiye Devletinin verdiği resmî bilgilerin tersine açıklama yapıp bilgi vererek yabancı ülkeleri uluslararası organizasyonları kandırmaktadır.