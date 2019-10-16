Sınav sorularını verdi ihraç edildi

Haber: Volkan Yılmaz

BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda öğrenciler, öğretim görevlisi Remzi T.’yi, bir grup öğrenciye ücretli ders vermek ve bu öğrencilere sınav sorularını vermek iddiasıyla şikayet etti. BAİBÜ Rektörlüğü tarafından iddiaların araştırılması için Öğretim Görevlisi Remzi T. hakkında soruşturma başlatıldı. “Ücret karşılığında ders vermek” ve “Sınav sorularını maddi çıkar karşılığı öğrencilere vermek” suçlarından yürütülen soruşturma sonucu BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenlerinden Remzi T. “ücret karşılığı öğrencilere özel ders vermek” suçunu işlediği tespit edildi. Soruşturma neticesinde öğretim görevlisi Remzi T., BAİBÜ’den ihraç edilirken hakkında YÖK tarafından da dava açıldı.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Konuyu bilen BAİBÜ öğrencileri, öğretim görevlisi Remzi T.’nin meslekten atılmasının doğru bir karar olduğunu, ancak Remzi T. sayesinde soruları alan öğrencilerin de ceza alması gerektiğini belirttiler. Öte yandan BAİBÜ Rektörlüğü tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.