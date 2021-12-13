Sınav tarihleri belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde, KPSS Lisans ise 31 Temmuz ve 6-4 Ağustos'ta yapılacak.
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2022 sınav tarihleri şöyle;
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
2022 KPSS TARİHLERİ
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,