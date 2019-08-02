Sınav tarihleri belli oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Adliyesi ve Bolu Cezaevlerine alınacak personel için geri sayım başladı. KPSS sıralamalarına göre, Sözleşmeli zabıt katipliği, sözleşmeli icra katipliği, sözleşmeli mübaşirlik, sözleşmeli şoför ve sözleşmeli aşçılık için toplam 274 kişi 20.08.2019 tarihinde saat 09.00’da Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında uygulamalı sınava girecek.

Ayrıca, sözleşmeli infaz ve koruma memuru(Erkek) ile (Kadın) olmak üzere 225 kişi 05.08.2019 tarihinde boy ve kilo ölçümüne girecekler. Bu göreve talip olan 131 kişi ise sınavlarına girmeye hak kazanamadı. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu boy kilo ölçümüne gelirken; 4 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu ile 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi getirmeleri istendi.

67 PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre ilimiz Bolu’ya 67 personel alınacak. 67 personelden Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 15 erkek infaz koruma memuru; Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna 25 erkek, 5 bayan infaz koruma memuru; Bolu’ya 10 zabıt katibi; Mengen’e 2 zabıt katibi; Bolu’ya 4, Gerede’ye 1, Göynük’e 1, Mudurnu’ya 1 mübaşir; Gerede’ye 1 şoför; Bolu’ya 1 aşçı ve Mudurnu’ya da 1 icra katibi alınacak.